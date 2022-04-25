Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' hamlesindeki asıl niyeti açıkladı

Son dönemde ırkçı açıklamalarıyla gündem olan Ümit Özdağ'a ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Özdağ'ın İYİP hamlesini doğru tahmin ettiğini söylediği siyasetçiyle, Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş hamlesini konuştuğunu söyledi.

Selvi, Özdağ'ın asıl niyetinin Cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Ümit Özdağ, İYİ Parti’de hareket başlatınca, “Hedefi, kendi partisini kurmak” diyen tecrübeli siyasetçiyi aradım.

1- Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayı olacak. Açıklamasının ikinci bir ayağı daha var. Mansur Yavaş bizim adaylık önerimizi kabul etmezse Türk milletini sahipsiz bırakmayacağız diyor. Bu, ben aday olacağım demektir.

2- Ümit Özdağ, Türk, Sünni ve milliyetçi kesime hitap ediyor. Mansur Yavaş da aynı profile sahip olduğu için onu kendine en büyük rakip olarak görüyor. Mansur Yavaş’ı denklem dışına çıkarmak için bu hamleyi yaptı. Siyasi mıntıka temizliğine girişti. Ama bunu yaparken sureti haktan görünmeyi tercih etti.

Ümit Özdağ İYİ Parti’de Buğra Kavuncu tartışmasını başlatınca asıl hedefi kendi partisini kurmak demiştim. Yanılmadım. Şimdi de Ümit Özdağ’ın hedefi cumhurbaşkanı adayı olmak diyorum."