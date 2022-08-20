Ümit Özdağ'dan yeni iddia: '1 milyon 476 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 476 bin 368 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini öne sürdü.

Özdağ bugün yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"2011 sonrasında izlenen göç politikası ile hazırlanan göç idaresi yasası, Türkiye'nin sessiz istilasının altyapısını hukuki olarak hazırlamıştır. AK Parti, 2018-2023 uyum planı ile resmi devlet politikası olarak Suriyelilere vatandaşlık verme politikasını uygulamaktadır. Türkiye'deki Suriyelilerin, Afganların, Afrika vatandaşlarının, Pakistanlıların, Irak, İranlıların rakamları, Türk kamuoyundan gizlenmiştir. Bir bölümünü kendileri dahi bilmiyor.

Türkiye'de gerçek sığınmacı ve kaçak rakamı, devletin resmi belgelerine göre 13 milyonu bulmuş durumda. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Ankara'da fırtınalar koptuğunu biliyorum. Bu bilgi bana 6 ay önce geldi. Geçen hafta iki farklı kaynaktan 13 milyon rakamını doğrulatınca Türk kamuoyu ile paylaşma kararı aldım. Yanlış olma ihtimali sıfır!

'AKP vatandaşlık verilenleri gizliyor'

AK Parti, vatandaşlık verilen Suriyelilerin ve diğer yabancıların sayısını da gizliyor. 22 Temmuz 2022'de Nüfus işleri genel müdürlüğü önünde, arkadaşlarımız ve teşkilatımızla bir toplantı yaptım. Bu toplantıda son yıllarda değişik milliyetlerden vatandaşlık verilenlerin sayılarını açıkladım.

Buna göre Temmuz 2022 itibarıyla, 64 bin Iraklıya vatandaşlık verildi. 56 bin İranlıya vatandaşlık verildi. Afrika ülkelerinden gelenlere 54 bin vatandaşlık verilmiş. 13 bin Pakistanlıya vatandaşlık verilmiş. 37 bin Afgan'a vatandaşlık verilmiş. Bunların toplam sayısı 256 bin 827... Ben bunu açıkladım, aynı gün nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü basın açıklaması yaparak bu rakamların doğru olmadığını ifade etti.

'Yalan söylediğini teyit etti'

Dün, Soylu, TV'de vatandaşlık verilen Afgan sayısının 39 bin 294 olduğunu açıkladı. Bu benim 1 ay önce açıkladığım sayıdan 1481 tane daha fazla. Demek ki, son 1 ayda 1481 Afgan'a daha vatandaşlık vermişler. Sayın Soylu'ya teşekkür ediyorum. Kendisine bağlı vatandaşlık ve nüfus işlerinin yalan söylediğini, benim doğru söylediğimi teyit etti.

Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, diğer partilerin genel başkanları, temmuz 2022'ye kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıklıyorum. 1 milyon 476 bin 368! 200 bin rakamı yalan!

6'lı masada oturan politikacılar, Soylu'nun rakamını gerçek kabul edip 200 bini temel aldığınızı açıkladınız. Kılıçdaroğlu, ülke seçime giderken 300-500 bin kişiye vatandaşlık verilmedi diye kamuoyunu yanlış bilgilendirdiniz. İşte gerçek rakamlar! Vatandaşlık verilenlere 10 yıl oy vermeyi engelleyen bir yasal düzenleme yapılması kaçınılmazdır. AK Parti gidince bu vatandaşlıkların hepsini iptal edeceğiz."

Soylu'yu hedef aldı: 'Sen anladın onu oğlum...'

Türkiye'deki sığınmacı sayısı ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle Soylu'yu hedef alan Özdağ, şunları söyledi:

"Troller bana iftiralarla saldırıyorlar. Soylu, seni bir kere uyardım, ben korkutacağın politikacılardan değilim. Özel istihbarat ekiplerin benimle ilgili ancak benim istediğim kadarını biliyorlar. Benim istemediğim hiçbir şeyi bilemezler. Devletin kaynaklarını, parasını, istihbaratını pis hesapların için kullanıyorsun. AKP içinde kimlere hangi kumpasları hazırladığını, kimleri takip ettirdiğini, kimlere itibar suikasti yaptığını biliyoruz! Vekillerin konuşmalarını izlediğini, elinden geçtiğini sen söyledin basın toplantısında. Sen kimsin ki TBMM üyelerinin özel görüşmelerini dinleme hakkını kendinde görüyorsun!

Seni son kez uyarıyorum Süleyman! Senin fonladığın sözde psikolojik harpçılar bir daha ahlaksız iftiralarla saldırırlarsa, ben senin gibi Twitter'da kimsesiz hesaplar üzerinden onların arkasına saklanıp iftira atmam. Basın toplantısı düzenlerim, bana atmış olduğun iftiraların hepsini kamuoyuna gösteririm, onun karşısında da gerçekleri sansürsüz anlatırım. Ben siyasetin terbiye ile ve siyaset sınırları içinde yapılması gerektiğine inanan bir gelenekten geliyorum. Senin gibi, FETÖ ile benzeri yapılarla mafyayla ilişkim yok. Benimle ilgili istediğin dezenformasyonu yap ama bunu yaparken şunu düşün, benim hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Senin çok şey var. Ben kimsenin arkasına saklanmam, toplantı düzenler bildiklerimi anlatır, çık cevap ver derim. Sen anladın, sen anladın oğlum!"