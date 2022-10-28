Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı, Davutoğlu'na öneri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak 'Eğer Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsa adaylıktan vazgeçerek Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli' dedi.

Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda 6’lı Masa’nın kendi içinde kavgalı olduğunu öne süren Özdağ; liderleri, Mansur Yavaş’ı aday göstermesi için göreve davet ettiklerini aktardı.

Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Mansur Yavaş'ın adaylığı desteklenmeli

“O günden bugüne Mansur Yavaş’ın adaylığı konusunda bir gelişme olmadığı gibi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 6’lı Masa’nın onayı olmadan da aday olma konusunda oldukça istekli olduğuna bütün Türk kamuoyu şahit oluyor. Bu isteğin, bu arzunun nedeninin ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer Türkiye’ye bir iyilik yapmak istiyorsa adaylıktan vazgeçerek Mansur Bey’in adaylığını desteklemeli. Bu hem Türkiye’yi rahatlatacak hem de kendi içerisinde daha da kavgalı hale gelen bu 6’lı Masa’nın Türkiye’ye çözüm doğrultusunda ilk kez bir adım atma fırsatını yakalamasını sağlayacak.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde birlikte hareket edecekleri siyasi partilerin de bir aday çıkartacağını belirten Özdağ, birçok ittifak seçenekleri olduğunu, bu görüşmelerin yapılmasını da yararlı gördüklerini kaydetti.

'Davutoğlu emekliye ayrılıp, kitap yazsın'

Bir gazetecinin, Ahmet Davutoğlu’nun aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili sorusuna Özdağ, “Ahmet Bey’in Türkiye’ye yapacağı en iyi hizmet emekliye ayrılıp köşesinde kitap yazmaktır. Partisinin ve kendisinin kamuoyunda hiç karşılığı yoktur. Şu anda eminim Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde kendisinden daha çok oy alır.” yanıtını verdi. (AA)