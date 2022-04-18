Ümit Özdağ'dan 'kapatma' yorumu: 'Ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum'

Mültecilere yönelik tutumu nedeniyle kamuoyunda sıkça tartışma yaratan ve tepki çeken Zafer Partisi’ne yönelik altı avukat suç duyurusunda bulundu. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu kapatma davası suç duyurusuna ilişkin, “Altı tane avukatın başvurusu var, hepsi o. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeden vesaire diye. Bursa’dan birisi bir tweet atmış onunla ilgili” dedi. Özdağ, “Çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalar yapacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

İhsan Şenocak 11 Nisan tarihinde, “Lisanı, rengi, ırkı farklı Asyalı ya da Afrikalı bir Mü'min, benimle aynı dili konuşan, aynı kanı taşıyan lakin aynı kıbleye dönmeyen ırkdaştan bana milyonkere daha yakındır. Kardeşliğin hududunu İslam belirler. Çikolata renkli Afrikalı Mü'min kardeşim; Türkçe konuşan dinsiz, vatandaştır” ifadelerini kullanarak paylaşım yapmıştı.

Şenocak’ın bu ifadelerini alıntılayan “Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı” adlı hesap, “"Türk'e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından altı avukat Zafer Partisi’nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.