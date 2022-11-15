Ümit Özdağ'dan gazeteciye tehdit: Zafer Partisi iktidarında RUDAW, Türkiye'ye giremeyecek

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da bombalı bir saldırı düzenlenmiş, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Zafer Partisi yöneticisi Adem Topkaya, saldırıyı gerçekleştiren kişinin avukat Jiyan Tosun olduğunu iddia ederek bir paylaşım yapmış; Topkaya daha sonra paylaşımını silmişti. Ancak Tosun, tehdit telefonları almış ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Bugün ise Rudaw muhabiri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Taşkaya'nın ihraç edilip edilmeyeceğini sordu.

Özdağ'a ise muhabire tehdit ile yanıt verdi. Özdağ'ın ''Şunu yapacağız. Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içerisine giremeyecek'' sözlerine muhabir ''Kürtçe yayın yaptığı için mi?'' diyerek yanıt verdi.

Özdağ ise ''Hayır. Bölücü olduğu ve Türkiye'nin parçalanmasına hizmet ettiği için'' dedi.

'İzin vermeyeceğiz'

Zafer Partisi Genel Başkanı bir süre sonra diyalogların yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından ''Zafer Partisi iktidarında Rudaw, K24 gibi milli bütünlüğümüze düşman kanalların Türkiye'de değil yayın yapmasına, bir kare görüntü çekmesine ve yayınlamasına izin vermeyeceğiz'' notuyla paylaştı.

Basın-İş'ten tepki

DİSK Basın-İş Sendikası, Özdağ'a tepki gösterdi. Bir açıklama yapan Basın-İş, ''Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ alenen basın özgürlüğünü tehdit ediyor! Anlaşılan o ki iktidarla çok sesliliğe olan karşıtlık ve basına tehdit konusunda anlaşmışlar. Kendisini bu ifadelerinden ötürü şiddetle kınıyoruz'' ifadelerini kullandı.