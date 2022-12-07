Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Evrim Teorisi' için seçim vaadinde bulundu.
Partisinin etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtlayan Özdağ, "Evrim teorisini bilimsel bir teori olarak ders kitaplarına yeniden koyacağız." dedi.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ümit Özdağ'dan 'Evrim Teorisi' vaadi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidar olmaları halinde Evrim Teorisi'ni ders kitaplarına koyacaklarını belirtti.
Haber Merkezi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Evrim Teorisi' için seçim vaadinde bulundu.
Partisinin etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtlayan Özdağ, "Evrim teorisini bilimsel bir teori olarak ders kitaplarına yeniden koyacağız." dedi.