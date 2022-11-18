Ümit Özdağ'dan CHP ve İYİP'e: Erdoğan'ın önünü açacak yasaya destek olmayın

Burdur'da Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, burada yaptığı açıklamada, "Bu seçimde kimin aday olacağı tartışması yoğunlaşıyor. Daha çok Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmaları yapılıyor ama Cumhur İttifakı'nın adayının da Erdoğan olacağı varsayılıyor. Oysa Erdoğan'ın Anayasa'ya göre, 3'üncü kez aday olması mümkün değil" dedi.

DHA'nın haberine göre Özdağ, şöyle konuştu:

"Anayasa'ya göre seçimlerin yenilenmesi durumunda ancak Erdoğan aday olabiliyor. Peki, bir ülkede seçimlerin süresinin dolmasına bir veya iki ay kala seçimler yenilenir mi? Neden yenilensin? Seçimlerin yenilenmesi için ancak seçim gerçekleşir, İstanbul'da olduğu gibi seçimden bir ay sonra seçimler yenilenir, bunu anlarız. Ama gerçek seçim tarihine bir-iki ay kala seçimlerin yenilenmesi diye bir şey söz konusu olmamalı. Bu Erdoğan'ın tekrar aday olması için başvurulan yoldan başka bir şey değildir ve bunun için de en az 360 oya ihtiyaç var."

'Sakın bir seçim yenilenmesi yasasına Meclis'te destek olmayın'

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve İYİ Parti yetkilileri, Erdoğan'ın yeniden aday olmasını mümkün kılacak bir adımı atacaklarını ve seçimlerin yenilenmesi yasasına destek vereceklerini söylediler" diyen Özdağ, "Zafer Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye sesleniyoruz; sakın seçimlerin erken tarihe alınmasını gerçekleştirecek bir seçim yenilenmesi yasasına Meclis'te destek olmayın. Eğer CHP ve İYİ Parti 360'ı tamamlayıp, Erdoğan'ın adaylığının önünü açarlarsa yapabilecekleri bir şey kalır geriye, o da seçimlerin mart ayında yapılması için bastırmak. Çünkü seçimler mart ayında yapılırsa eski yasaya göre, yapılacak. Ve eski yasaya göre yapılırsa yüzde 10 barajı ittifak için geçerli olacak" dedi.