Ümit Özdağ yaz sonunda partisini kuracağını duyurdu

İYİP'ten ayrılan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ankara'da "Ayyıldız Hareketi Eş Güdüm Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada yaz sonunda partileşeceklerini açıkladı.

"Ayyıldız Hareketi mensupları olarak Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi bir partinin Türkiye’nin dertlerine son vermesi amacıyla yola çıkması kararını aldık" diyen Özdağ, "Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu’yu dolaşacağız il il, ilçe ilçe. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi, cumhuriyetin kuruluş esaslarını 21’inci yüzyıla taşıyacak partimiz parlamentoda temsil edilmeye başlanacak" ifadelerini kullandı.