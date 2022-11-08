Ümit Özdağ: Süreç başladı, Akşener altılı masayı dağıtacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri Kent Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Altılı masayı dağıtacak'

İstifa ettiği İYİP ile ilgili yeni iddialar ortaya atan Özdağ, "Akşener çok kısa bir sürede altılı masayı dağıtarak masadan kalkacak" dedi.

Bunu Ankara'da herkesin bildiğini ifade eden Özdağ, sürecin başladığını söyledi.

'CHP'den oy almaya çalışıyor'

Akşener'in AKP'yi devirmeye oynamadığını, ana muhalefet olmaya oynadığını belirten Özdağ "Bütün oy zeminini CHP'den almaya kurgulamış durumda. Akşener ile ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi buydu. O zaman da öyle düşünüyordu" diye konuştu.