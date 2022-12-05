Ümit Özdağ Süleyman Soylu’nun karşısına çıkacağı tarihi duyurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kasımpaşa’daki bir otelde gerçekleştirilen ‘Gençlik Buluşması’ adlı etkinliğe katıldı.

Tele 1'den Egehan Erkün'ün haberine göre, Özdağ, parti temsilcileri ve gençlerin katıldığı etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Etkinliğin başında kısa bir konuşma yapan Özdağ, daha sonra soruları yanıtladı.

'Mansur Yavaş’ı aday gösterme konusunda mutabakat sağladık'

Kendisine sorulan ‘Cumhurbaşkanı adayı’ sorusuna yanıt veren Özdağ, yeni kurulacak ittifakın ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı aday gösterme konusunda mutabakat sağladığını belirtti. İlerleyen günlerde Yavaş’ın tavrına göre bir karar vereceklerini söyleyen Özdağ, “Yürüyen bir ittifak çalışmamız var. Bu ittifak çerçevesinde aday da belirleyeceğiz muhakkak. Ama o noktanın henüz uzağındayız. Oluşmakta olan ittifakın partileri olarak Mansur Yavaş’ı destekleme konusunda olumlu bir yaklaşım içerisindeyiz. Ama Mansur Yavaş’tan şunu bekliyoruz artık. 7 aydır söylüyoruz, Türk halkı Mansur bey diyor ama Mansur beyden ses yok. Mansur bey, ‘Kemal bey desin’ diyor. Kemal bey, Türk milletinden daha önemli değil. Gelecek sene şu kulağını Kemal beye kapat lütfen. Türk milletine dön kulağını ve sesini dinle. Yüreğinin sesine göre hareket et. Sonuç belli olsun biz de kararımızı açıklarız” dedi.

'Ayın 11'inde Meclis'te olacağım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerginlik yaşayan Özdağ, 11 Aralık’ta TBMM’de gerçekleştirilecek olan İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerini işaret etti. Bakan Soylu’nun da hazır bulunacağı görüşmelere katılacağını açıklayan Özdağ, “Allah’tan mani çıkmazsa ayın 11’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacağım” dedi.

Özdağ şunları söyledi:

“Süleyman Soylu meselesini çok önemsemiyorum ama ayın 11’inde, gelecek Pazar günü İçişleri Bakanlığı bütçesi Meclis’te görüşülecek. İnanmayacaksınız ama Meclis’ten polis memurunu arayıp ‘hoca gelecek mi’ diye soruyorlar. Hatta Af Bütçe Komisyonu’nda görüşmeler sürerken dört defa odama gelip kontrol etmişler. Ben o sırada Kütahya’daydım. Ama Allah’tan mani çıkmazsa ayın 11’inde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyim.”