Ümit Özdağ: Soylu'nun en büyük gücü arşivi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Özdağ, "Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor, en büyük gücü arşivi" görüşünü savundu.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor. Çünkü Soylu sadece İçişleri değil, Adalet Bakanlığı dahil bir çok bakanlıkta güçlü.Ayrıca istifa haberlerinin yayıldığı gün AK Parti milletvekilleri arasında da fanatik taraftarları olduğunu gördüm. Ama en büyük gücü arşivi" ifadesini kullandı.