Ümit Özdağ partisinin kurucu üyelerini açıkladı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Ayyıldız Hareketi" olarak 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını söylemişti.

İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, partisinin 8 kurucu ismini açıkladı.

Söz konusu isimler Doç. Dr. Tuğrul Kıhtır, Doç.Dr.Esra Özsüer, Avukat Sevdagül Tuncer, Avukat Ayla Ülük, Avukat Burak Mengü, Salim Kabasakal, İlkim Yüksel ve Doç.Dr.Kahraman Berk olarak açıklandı.

"Devlet krizi yaşıyoruz çünkü devlet her türlü kurumsal işlevini yitirmiş, tek kişinin yönettiği, bir aşiret devleti yapısına dönüşmüştür" diyen Özdağ, partisinin programına ilişkin bilgiler verdi.