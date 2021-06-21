Ümit Özdağ partisini kuracağı tarihi açıkladı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Ayyıldız Hareketi" olarak 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını söyledi.

Özdağ İYİP'ten ihraç edilmesi kararının Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edilmesi sonrası partiden istifa etmişti.

İYİP'ten ayrılan bir diğer isim olan Adana milletvekili İsmail Koncuk'la birlikte TBMM'de bugün bir basın toplantısı düzenleyen Özdağ şunları söyledi:

"19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde ve büyük taarruzun başlamasının 99'uncu yıl dönümünde, Allah'ın izni ve yardımı ile 'gelecek bin yılda da buradayız' diyerek partimizi kuracağız. Ayyıldız Hareketi'nin partileşme süreci devam ediyor."