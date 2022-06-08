Ümit Özdağ kendi anket sonuçlarını açıkladı

Irkçı çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin oy oranına ilişkin açıklamada bulundu.

"Birkaç gün önce yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisinin ortaya koyduğu sonuç Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7,4 olduğudur" iddiasında bulunan Özdağ, "Şu anda Zafer Partisi, Türkiye'nin 62 ilinde örgütlenmiş durumda. Kongremiz gerçekleşene kadar 81 ilde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Zafer Partisi'nin 9 ay önce kurulmasından bugüne Türk siyasetinde dengeler köklü şekilde değişmiştir. İki cepheye bölünmüş Türk siyaseti, yeniden yapılanmaktadır" ifadesini kullandı.