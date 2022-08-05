Ümit Özdağ hangi durumda cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Özdağ, Mansur Yavaş'ın seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek "Eğer Mansur Yavaş'ın kazanma şansına sahip olsaydım hiç düşünmeden aday olurdum. Ama bugün Mansur Yavaş'ın gerekçesi ne olursa olsun kamuoyunda en fazla desteği alan kişi olduğu net bir durum. Biz 6'lı masaya Mansur Bey'i aday gösterin, biz de destekleyelim dedik. Hala 6'lı masadan bir cevap çıkmadı, biz de cevap çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Özdağ, "Mansur Bey'in 'aday değilim' dediği doğru değil. Bu konuda bildiklerimi kamuoyuyla paylaşmak için ortamın çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama Mansur Bey 'aday değilim' demedi. Bir süreç var, hala işliyor. Biz de Zafer Partisi olarak bu süreç bitmeden herhangi bir yeni değerlendirme yapmayacağız, o pozisyonda duruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Partisi'nin bir aday çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili ise Özdağ "Mansur Bey aday olmaz ve ortaya bir şike aday çıkarsa Erdoğan'a karşı, Zafer Partisi hala aday gösterme hakkını saklı tutuyor" ifadelerini kullandı.