Ümit Özdağ hakkındaki taciz iddiasına ilişkin açıklama yaptı: 'Akşener'e Netflix'i öneriyorum'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİP'ten istifasının arkasında "Sekreterini taciz etti" iddiaları olduğu yönünde çıkan bir habere ilişkin açıklama yaptı.

Meral Akşener'e seslenen Özdağ, "Bu konuda Sayın Akşener'den başka bir yetkiliden/yetkisizden değil, sayın Akşener'den cevap bekliyorum. Sn. Akşener, siyaseti bu seviyede yapmayı mı düşünüyorsunuz? Sizi tebrik ediyorum. 2015'ten bu yana tek sekreterim oldu, görevine devam ediyor. Parti hiç sekreter tahsis etmedi" dedi.

Özdağ, "Ben bekarım. Sayın Akşener'e servis edeceği görüntüler için Netflix'i öneriyorum" ifadesini kullandı.