Ümit Özdağ: AKP seçimden önce 1 milyon kişiyi Suriye'ye gönderecek

Irkçı açıklamalarıyla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet TV'de katıldığı programda sığınmacılara ilişkin açıklamada bulundu.

AKP'nin seçimlere yönelik bir yatırım yaptığını söyleyen Özdağ, "Onu da paylaşmak isterim. AFAD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol ettiği belirli bölgede belirli çadır kentler oluşturuyor. 1 milyon kişiyi seçimlerden önce geri yollayacaklar" derken, "Orada bakacağız, gitmeleri için masraf yapacağız, seçimden sonra da geri dönecek bunlar" iddiasında bulundu.

Özdağ, bu sözlerin "iddia" değil "net bilgi" olduğunu öne sürerek, İran'dan ve Suriye'den bilgi aldıklarını dile getirdi.