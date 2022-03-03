Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden Rus ve Belaruslu atletlere men kararı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Rus ve Belaruslu sporcuların Pekin 2022 Paralimpik Kış Oyunları'na katılımını men etti.

Yarın başlayıp 13 Mart'a dek sürecek olan oyunlardan bir gün önce kararını duyuran komite, dün açıkladığı önceki kararında Rus ve Belaruslu atletlerin "nötr statü"de oyunlara katılabileceklerini bildirmişti. Ancak bu karar değiştirildi.

IPC Başkanı Andrew Parson komitenin çok sayıda üyesinin kararın değiştirilmesi için başvurduğunu ve bazı ülke hükümetlerinin atletlerini oyunlardan çekeceğini söylediğini belirterek bunun üzerine önceki kararlarını yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

Parson "oyunların bütünlüğünü ve tüm katılımcıların güvenliğini korumak için" Rus ve Belarus'tan atletlerin girişini reddetme kararı aldıklarını belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 28 Şubat'ta tüm uluslararası spor federasyonlarına Rus ve Belaruslu atletlerin uluslararası müsabakalardan men edilmesini tavsiye etmişti.

4-13 Mart'ta yapılacak Pekin'deki Paralimpik oyunlarına Rusya'dan 71, Belarus'tan da 12 sporcunun katılması bekleniyordu.