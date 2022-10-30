Uluslararası komünist ve işçi partilerinden abluka karşıtı deklarasyon

İspanya Komünist Partisi ile Türkiye Komünist Partisi’nin 27-29 Ekim tarihlerinde Havana’da gerçekleştirilen 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’na sunduğu ABD ablukasını kınama ve Küba’yla dayanışma deklarasyonu toplantıya katılan tüm delegasyonlar tarafından kabul edilerek imzalandı.

Deklarasyon hakkında konuşma yapan İspanya Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Manuel Pineda, uluslararası sol hareket içindeki tüm farklılıklara karşın Küba Devrimi’yle koşulsuz dayanışmanın ve altmış yıldan uzun süredir Küba halkına büyük zararlar veren ABD ablukasına yönelik kınamanın tüm devrimci hareketin ortak noktası olduğunu ifade etti.

Pineda, konuşmasında ABD’nin Küba’yı terörizmi destekleyen ülkeler listesine almasının tam bir haksızlık olduğuna işaret ederek Küba’nın yaptığı tek şeyin dünyaya kardeşlik ve dayanışma taşımak olduğunu, ihtiyaç duyan tüm ülkelere eğitim ve sağlık personeli yolladığını belirtti.

Deklarasyon, ABD hükümetinin Küba’ya karşı sürdürdüğü haksız, yasadışı ve insanlık dışı ablukayı şiddetle kınıyor ve ablukanın derhal ve şartsız kaldırılmasını talep ediyor. Metin ayrıca, uluslararası kamuoyunu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan 30’dan fazla abluka karşıtı karara uyması konusunda ABD’ye baskı yapmaya çağırıyor.

Deklarasyon metninde şu ifadelere yer veriliyor: “Abluka, Küba halkının insan haklarına yönelik alçakça, kitlesel ve sistematik bir ihlal niteliği taşımakta ve ülkenin gelişimi önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.”

Deklarasyonda ayrıca, gayri konvansiyonel savaş taktikleriyle, yıkıcı faaliyetlerle, “kahraman Küba halkını ve onun hükümetini” hedef alan medya kampanyalarıyla Küba’nın içişlerini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan girişimler de mahkûm ediliyor.

ABD’nin Küba’yı düzmece ve tek taraflı “terörizmi destekleyen devletler listesi”ne almasını şiddetle reddeden deklarasyon, Küba’nın ihtiyaç duyan sayısız ülkeye eğitim ve sağlık personeli yolladığını ve bu dayanışmacı tavrı Covid-19’a karşı mücadelede bir kez daha gösterdiğini hatırlatıyor.

Küba halkının, onun devrimci hükümetinin ve Küba Komünist Partisi’nin ülkenin bağımsızlık ve egemenliğini koruma ve sosyalizmi kurma kararlılığıyla tereddütsüz dayanışma içinde olunduğunu vurgulayan deklarasyon, “Küba yalnız değildir ve asla yalnız olmayacaktır. Ablukaya son!” şiarıyla son buluyor.

“Ülkeyi finansal açıdan boğmayı ve ticari açıdan kuşatmayı hedefleyen bu canice politikanın Donald Trump döneminde 243 yeni tedbirle sıkılaştırılmasını reddediyoruz.”

Söz konusu tedbirlerin Covid-19 pandemisinde büyük fırsatçılıkla uygulanmasını kınayan metin, ablukanın pandemi sırasında Küba halkını hedef alan gerçek anlamda bir insanlık suçuna dönüştüğüne işaret ediyor.