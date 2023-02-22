Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri Tahran'da

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün düzenlediği basın brifinginde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin Tahran'da olduğunu açıkladı. İslami, “Yetkililer dünden beri müzakere ve araştırma yapıyorlar. Bu şekilde bir müfettişin yanlış algılamasından kaynaklanan belirsizlikler de giderilmiş oldu.” dedi.

Nükleer Anlaşma'da ABD sözünü tutmadı

İslami, İran Nükleer Anlaşması olarak da bilinen "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" müzakereleri ve anlaşmasının, 5+1 grubun üyeleri ve İran arasında güven inşaa etmek için yapılan bir anlaşma olduğunu ifade etti. İslami şöyle konuştu:

“Bu anlaşmanın tarafları verdikleri sözleri tutmadılar. Özellikle Amerikalılar işbirliği yapmadığı gibi diğerlerinin yapmasına da izin vermedi.

Diğer aktörlerin aksine İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı taahhütlerini tek taraflı yerine getirmesini amaçlayan bu yüksek basınçlı siyasi eğilim tamamen kabul edilemez ve siyasi baskıya, kışkırtmaya ve sorun çıkarıcı tutuma müsamaha göstermiyoruz…Asıl konu Ajans ile ilişkilerin güvenceler çerçevesinde kurulmasıdır. Nitekim Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müffetişinin gündeme getirdiği davalar Tahran’daki Ajans yetkilileri tarafından incelenmişti.”

İslami ayrıca, Ajans ile işbirliği içerisinde koordinasyon sağlayıp yeni belirsizliklerin oluşmasından da kaçınıldığı belirtti.