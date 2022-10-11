Ulusal Süt Konseyi'nden süte 10 günde ikinci zam

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ekim'de 7,5 liraya yükseltilen çiğ süt tavsiye fiyatını, 14 Ekim itibarıyla 8,5 liraya yükseltti. Konsey kararında "14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.