Ulus Tarihi Kent Merkezi’ndeki rantsal dönüşüm planları iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Altındağ Atıfbey-Hıdırlıktepe-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 Haziran 2018 tarih ve 1015 sayılı kararı ile söz konusu planlama kararının dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Mayıs 2018 tarihli, 861 sayılı kararının iptali istemiyle açmış, dava Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce reddedilmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hukuk mücadelesini bırakmayarak kararı istinafa taşıdı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/12/2019 günlü, E:2019/312, K:2019/2675 sayılı kararı kaldırarak, dava konusu işlemleri iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yargı kentsel dönüşüm projesiyle Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin ranta ve yağmaya açılmasına izin vermemiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam ediyoruz, yanlış kararlar da üst mahkemelerden geri dönüyor, haklılığımız tescil ediliyor” dedi.

'Ulus'un kimliksizleştirilmesine karşı mücadelemiz devam edecek'

Candan, şöyle devam etti:

"Atıf Bey, İsmet Paşa Mahallesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi ve Ankara Kalesi ile birlikte bütüncül ele alınmalıdır. Kentsel ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu bölge, birlikte değerlendirilmelidir. Mahkeme de gerekçesinde Ankara Kalesi, Hacıbayram Cami ve diğer tescilli binaların bulunduğu Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit alanına komşu olması nedeniyle bu alanda kentsel değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik özel bir planlama yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Ayrıca mahkeme gerekçesinde ilave nüfus öngörüsünden dolayı yoğunluk arttırıcı bir plan değişikliği olması nedeniyle kentsel teknik altyapı etki değerlendirme raporu ve analizi hazırlanmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/7. maddesi gereğince zorunluluk olduğunu vurgulamış, bu kapsamda hazırlanmış böyle bir rapor ve analiz bulunmadığını ve konusu planlama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu dile getirmiştir."

Candan, “Ulus’un talanı ve kimliksizleştirilmesi Ulus’un kimliksizleştirilmesi değerlerimizin yok edilmesidir. Ulus'un talan edilmesine içeriğinin boşaltılmasına kimliksizleştirilmesine karşı mücadelemiz devam edecek” şeklinde konuştu.