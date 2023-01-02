Ülkücülerden suikast sonrası ilk açıklama

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı suikast sonucunda öldürülmesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ve Ülkü Ocakları’nın taziye mesajı yayımlamaması sosyal medyada bazı ülkücülerin tepkisine neden olmuştu.

'Bahçeli'nin bir bildiği vardır'

Ateş’in ölümüyle ilgili ilk açıklama Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül’den geldi.

Akgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır. Şöyle cenazeye katılanlara bakın! Liderimizi, Ülkü Ocakları Genel Başkanımızı cenazeye sahip çıkmamakla suçlayanlar olayın yaşandığı gün attıkları iftiralar ile MHP ve Ülkü Ocakları’nı lekelemeye çalışanlardan hangisi cenazeye katıldı ? Başsağlığı mesajı paylaşanlar, MHP ve Ülkü Ocakları’nı suçladılar ama cenazede yoklardı.” diye konuştu.

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül’ün açıklaması şöyle:

“Yaşanan olaylar göstermektedir ki MHP ve Ülkü Ocakları’nın temelini sarsmaya yönelik iftiralar atılıp, karalama kampanyaları yapılıp algı operasyonlarıyla düşürmeye çalışanlar apaçık ortadadır. Ülkü Ocakları ve MHP böyle şeylere yem olmayacak kadar kutlu bir harekettir. Olaylara karşı yorum yapanlara bakınız ki hiçbirinin ne MHP ile ne Ülkü Ocakları ile alakası kalmamış, Ülkücü Hareketin zamanında ekmeğini yiyip bugün Ülkücü Hareketi düşürmeye karşı, kötü göstermeye karşı and içmiş üç beş zavallıdır. Olayın iç yüzünü bilmeden, olayın müsebbibini MHP ve Ülkü Ocakları olarak gören, suçu tamamen MHP ve Ülkü Ocakları’na yıkmaya çalışanlar hatta ve hatta “Biz katilin kim olduğunu biliyoruz” diyecek kadar alçalanlar, “Ahde vefa imandandır” sözünü hiç ettiler diyenler, “MHP ve Ülkü Ocakları benim için bugün bitmiştir” diyenler pişman olacaklarını bilmemekle beraber MHP ve Ülkü Ocakları’nı başsağlığı dilememekle suçlamışlardır. Ülkücü Milliyetçi Hareketin Lideri Sn. Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır. Şöyle cenazeye katılanlara bakın! Liderimizi, Ülkü Ocakları Genel Başkanımızı cenazeye sahip çıkmamakla suçlayanlar olayın yaşandığı gün attıkları iftiralar ile MHP ve Ülkü Ocakları’nı lekelemeye çalışanlardan hangisi cenazeye katıldı ? Başsağlığı mesajı paylaşanlar, MHP ve Ülkü Ocakları’nı suçladılar ama cenazede yoklardı. Kendi döneminde görev yaptığı yöneticileri ve Ocak başkanlarının kaç tanesi cenazedeydi. Biraz sorgulayın, biraz olayın iç yüzünü araştırın. Neden bir gece de Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı? Neden MHP ve Ülkü Ocakları çatısı altından uzaklaştırıldı? Biraz aklınızı çalıştırın, kolayı seçmeyin, etraftaki MHP’yi ve Ülkü Ocakları’nı zedelemeye çalışanların algı operasyonlarına katılıp kendinizi yemeyin. Birde şurdan bakalım Mersin’de yaşanan olayda Ülküdaşımız hayatını kaybetti. Peki neden ona başsağlığı dilenmedi? Neden sosyal medyadan ağzını açanlar o gün suskun kaldılar? Öldürülen kardeşimiz değersiz miydi?

Ülkücü Hareket Liderinin emrindedir ve Lider neyi nasıl işaret ediyor, neyin nasıl olmasını istiyorsa öyle olacaktır. Lider – Teşkilat – Doktrin bu üçlüyü idrak edemeyen, sadık kalamayan bir zahmet ben Ülkücüyüm demesin.

Yavuz AKGÜL

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı”