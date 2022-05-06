Ülkücü mafya Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ açıklaması

Ülkücü mafya Alaattin Çakıcı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu''yla tartışmasının ardından İçişleri Bakanlığı önüne gitmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Çakıcı, "Batı ve okyanus ötesinin Soros ile yakın teması olan bazı milletvekilleri bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır. Biri birine hakaret ettiyse Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet eder. Ne yazık ki milliyetçi damardan beslenen, partisine ihanet edip ayrı parti kuran, profesörüm diyen, adliyenin yolu varken bir sokak kabadayısı gibi arkasına birilerini alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yapmak kaydıyla kendisine de yine Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü ocaklarında yetişip, bir hanımefendinin peşine takılıp yuvasını terk eden geçmişte de kardeş kadar yakın olduğum İyi Parti'li milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne veryansın etmektedir" ifadelerini kullandı.

Çakıcı'nın açıklaması şöyle:

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim,

Ülkemizin kuzeyinde dünya ateş çemberinden geçerken, güneyimizde de hala PKK ve terörist dinci örgütlerin tehlikesi devam etmektedir. Batı ve okyanus ötesi, batılı sivil toplum örgütleri ve Soros Rusya'yı Ukrayna bataklığına soktu. Ukraynalılar milli mücadele vermektedir. Rusya'nın da kendine göre haklı nedenleri var ama orantısız güç kullanan Ruslar kendileriyle akrabalık bağı olan Ukraynalılar ile savaşmaktadır. Amerika ve batı ekonomik ve silah yardımı yapmak suretiyle Ukrayna'yı ikinci bir Afganistan'a çevirmek için hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı bir bataklıkta birbirlerine yedirtiyorlar. Biz devlet olarak her ikisine de tarihi bağlar ve komşu olmamızdan dolayı eşit mesafedeyiz.

Böyle bir süreç yaşanırken batı ve okyanus ötesinin Soros ile yakın teması olan bazı milletvekilleri bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır. Biri birine hakaret ettiyse Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet eder. Ne yazık ki milliyetçi damardan beslenen, partisine ihanet edip ayrı parti kuran, profesörüm diyen, adliyenin yolu varken bir sokak kabadayısı gibi arkasına birilerini alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yapmak kaydıyla kendisine de yine Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü ocaklarında yetişip, bir hanımefendinin peşine takılıp yuvasını terk eden geçmişte de kardeş kadar yakın olduğum İyi Parti'li milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne veryansın etmektedir. Her ikisi de milliyetçiyim der. İsteyerek veya istemeyerek CHP ve HDP 'ye hizmet etmektedirler.

Dünya şu an bir kaosun içerisindedir. Akıllı bilim adamları ,siyasetçiler ve milletvekilleri bu kaosta devletin ve milletin yanında yer alması gerekirken gelecek seçimler için Soros 'un, okyanus ötesinin ve Avrupa Birliği'nin borazanını çalmaktadırlar.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim.