Ülkü Ocakları Genel Başkanı: Terör eylemlerinin arkasında hep CHP var

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Üniversitede yaşanan bütün terör eylemlerine ve terör propagandalarına baktığımız zaman bunların arkasında hepsinin CHP'nin olduğunu görüyoruz” dedi.

Yıldırım, Tokat’ta MHP'nin düzenlediği programda “Devletimizin gelmiş olduğu nokta bütün milliyetçi, ülkücü hareketin mensuplarını gururlandırmaktadır. Hamdolsun ki Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

İHA'nın aktardığına göre Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitede yaşanan bütün terör eylemlerine ve terör propagandalarına baktığımız zaman bunların arkasında hepsinin CHP'nin olduğunu görüyoruz. Bugün biz bunların hepsini bir rapor haline getirdik. Üniversiteleri karıştırmak isteyen, gençlerimizi provoke etmek isteyen, her türlü milli manevi değerlerimize saldırı yapılmasının arkasında bu ittifakın olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle endişelendirmektedir."