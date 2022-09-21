Ülkesine dönen Suriyeliler patronu mutsuz etti: 'Türk ustalar çok para istiyor'

Suriyelileri çalıştıran patronlar, mültecilerin ülkelerine dönmesi sebebiyle eleman sorunu yaşamaya başladı.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre İstanbul’da deri imalatının kalbi olarak bilinen Zeytinburnu’nda şu an bin kişiye ihtiyaç var. Bir deri atölyesi sahibi Şehmuz Kıran Altıparmak, eleman bulamadıkları için sektörde yüzde 30 kapasite ile çalışıldığı söyledi.

Maaşlarının daha az olması nedeniyle zamanında Türk işçi yerine Suriyeli istihdam ettiklerini anlatan Altıparmak “Şimdi ülkelerine geri dönmeye başladılar. İki yıldır dikim ustalığı yapan çalışanımız işi bıraktı. Türk ustalar da çok para istiyor” açıklaması yaptı.

Suriyeli deri dikim ustasının aylık 7 bin 500 liraya çalıştığını söyleyen Altıparmak “Bugün aynı işi yapacak olan Türk usta 15 bin lira istiyor. Bunu verecek bütçemiz yok, işleri çok kaliteli olmasa da uygun maliyetli olduğu için yabancı çalışan tercih ettik, ancak şu an bulamıyoruz” diye konuştu.

60 bin açık var

Sektör temsilcileri yalnızca tekstil sektöründe bugün 60 bin ara eleman açığı bulunduğunu söylüyor. Deri imalathanelerinde ise ihtiyaç 10 binin üzerinde. Aynı şekilde mobilya sektöründe 25 bin, takım tezgâhı ve makine sektöründe 20 bin, turizm ve yeme içme sektöründe 15 bin, otomotiv ve yan sanayide 5 bin eleman açığı bulunuyor.

Hazır giyim sektörüne imalat yapan bir başka üretici Serkan Durmaz ise “Kesim, baskı, dikim ve kalite kontrol gibi ustalık istemeyen alanlarda da açığımız var. Nitelikli elemanı geçtik, niteliksiz bile bulmak zor. İmalathanelerde mültecilerin sayısı azalınca, onlarda fiyatlarını yükseltti. En basit işi yapan işçi asgari ücrete çalışmıyor. Türk işçiler ise hâliyle 8 bin liradan aşağı iş beğenmiyorlar” diye konuştu.

Haftada bin 500 yabancı ülkesine dönüyor

Geçici koruma ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların bir kısmı ülkesine dönmeye başladı. Kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen yabancı uyruklular ikamet ettikleri şehirlerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş işlemlerini başlatılıyor. Bu yılın ağustos ayı sonuna kadar toplam 40 bin 465 yabancı uyruklu ülkesine dönerken, her hafta ise ortalama bin - bin 500 kişi ülkelerine dönüş yapıyor.