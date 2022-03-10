Ülkenin bir çok bölgesinde 'kar tatili' ilan edildi

Soğuk hava ve kar etkisini gösterirken ülkenin bazı bölgeleri tamamen hava koşullarının esiri oldu.

Muğla’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde okullar bir günlük kar tatil oldu.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 11.03.2022 Cuma günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde her tür resmi/özel okullarımızda 11 Mart Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

İstanbul'daysa Valilik açıklamasında "Olumsuz hava koşullarının gerektirdiği tedbirleri aldık. Memur, işçi ve güvenlik personelinin 11 Mart Cuma günü izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 4 ilçede ise kısmi olarak eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Balıkesir Valiliği dün 7 ilçeye eğitimde kar tatili vermesinin ardından bugün de tatil listesine 6 ilçeyi daha ilave etti.

Balıkesir Valiliğinden açıklamada, "Kar yağışı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Mart 2022 tarihinde alınan karara ilave olarak; Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerimizde 11 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve temel eğitim (anaokulları, ilkokulları, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personellerinin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Balıkesir Üniversitesi'nde de kar yağışı dolayısıyla yarın ara verilen eğitime çevrim içi ortamda devam edilecek.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliği, kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 11 Mart günü idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bayburt’ta devam eden kar yağışı dolayısıyla 11 Mart 2022 Cuma günü de okullar tatil edildi. Valilik "Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” dedi.

Samsun'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tekkeköy, Canik, Kavak, Havza ve Salıpazarı ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği, "Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, Karışlar-Karatuzla, Karışlar-Gölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, Zafer-Azmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

Sinop'ta da il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da Cuma günü idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi. Yenice Kaymakamlığı yaptığı açıklamada "Aynı süre zarfında ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı vb. malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.

Gümüşhane’de etkisini artıran kar yağışının ardından Valilik, Cuma günü okulları tatil eden kararını duyurdu. Valilik açıklamasında 11 Mart Cuma günü bir gün süre ile tatil edildiği ve ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.