'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganları sonrası 4 taraftar gözaltına alındı

Türkiye - Litvanya maçında "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı attığı gerekçesiyle Fenerbahçe taraftar grubu üyesi dört kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Olay UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçı sırasında gerçekleşti. 14 Haziran 2022 akşamı İzmir Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmanın 56. dakikasında "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atılmıştı.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu'nun haberine göre, maçın ardından Fenerbahçe taraftar grubu üyesi oldukları belirtilen dört kişi dün sabah gözaltına alındı.

İfade sonrası serbest bırakıldılar

Gözaltına alınan Ahmet Çolak, Aykut Çolak, Kaan Köse ve Yunus Dursun önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, ardından Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Habere göre, Emniyet'teki ifadelerinin ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edilen gençler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu slogan nedeniyle gözaltına alınan dört kişiden biri olan Ahmet Çolak, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Attığımız slogan hukuken suç değildir. Herhalde ne yapacaklarını bilemedikleri için bize 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem yaptılar. Oysa biz hiçbir şiddet uygulamadık. Sporcularımız da sloganımızdan olumsuz etkilenmedi. İşlemlerin ardından serbest bırakıldık. Nasıl dava açacaklarını merakla bekliyoruz."