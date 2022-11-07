Ülke tarihinde ilk kez 300 bin hemşire greve çıkıyor

Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da 300 bin hemşire aynı anda greve çıkacak. Ülke tarihinde ilk kez yapılacak grevde, acil hizmetler dışında tüm hizmetler aksayacak. Öte yandan 300 bin eğitim emekçisi de grev oylaması yaptı.

Hemşirelerin sendikası olan Royal College of Nursing (RCN) yaptığı açıklamada, başta salgın dönemi olmak üzere, yıllardır hemşirelerin zam almadığını belirterek, yapılan hizmetler karşılığında hiçbir iyileştirmenin olmadığını ifade etti. Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) içindeki işçi açığına da dikkat çekilen açıklamada, hemşirelerin daha fazla ve ağır koşullarda çalıştığı vurgulandı.

Evrensel'in haberine göre, sendika yüzde 15 ücret artışı talep ediyor. Son 4 yılda hemen hemen hiçbir zam alamayan hemşireler, yüzde 10 olan enflasyon oranının yanı sıra artı yüzde 5 ek zam istiyor. Hemşireler, ağır iş koşullarından dolayı istifaların da yoğunlaştığına dikkat çekerek, işçi açığının giderilmesini ve şu anda çalışan personelin iş yükünün azaltılmasını istiyor.

Eğitimciler de oylamanın sonucunu bekliyor

Yaklaşık 300 bin eğitimci de grev oylaması yaptı. Öğretmenleri ve okul personelini kapsayan grev oylaması kısa süre sonra sonuçlanacak. Ücret zammı ve iş koşullarının iyileştirilmesini talep eden eğitimciler, iki hafta önce grev oylamasına başlamıştı.

Başta bakanlıklarda çalışan işçiler olmak üzere, kamu alanında örgütlü PCS sendikası da grev oylamasına başlayacak.

Bu yılın sonuna doğru, birçok sendikanın çabasıyla yaklaşık 2 milyon işçinin koordineli bir grev hazırlığında olduğu belirtiliyor. Genel grevin yasak olduğu ülkede, sendikalar koordineli grevlerle etkili olmaya çalışıyor.