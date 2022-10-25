Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

Türkiye saatiyle 09.50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Sayan, yaşanan sorunla ilgili hizmet sağlayıcıların "hesap sorulamaz olamayacağını" belirtip, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz" ifadelerini kullandı.

