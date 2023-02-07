Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Afetzede Aktarım Treni yarın sefere başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerini sağlayacak 'Afetzede Aktarım Treni'nin yarın sefere başlayacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşlarımızın Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerine destek olmak amacıyla 8.2.2023 tarihinden itibaren karşılıklı olarak 'Afetzede Aktarım Treni' işletilecek. Trenler İskenderun ve Mersin'den karşılıklı aynı saatte 09.00-12.00-15.00-18.00 ve 21.00'de hareket edecek." (AA)