Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan 'özel otoyollar daha kaliteli' itirafı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni düzenlemeyle otoyollardaki hız limitinin saatte 140 km'ye çıkmasında yolun kalitesinin belirleyici olduğunu söyledi. Ancak Karaismailoğlu'nun "standartların yüksek olduğu yollar" ifadesini devlete ait otoyollar için değil de hız düzenlemesinin uygulanacağı özel otoyollar için kullanması dikkat çekti.

TRT Haber'e konuşan Adil Karaismailoğlu, yolun konforu ve kalitesinin hız limitini belirlediğini ifade ederek, "Türkiye'de yatırımların yüzde 65'ini kara yoluna yaptık. Bizim 20 yıl sonraki problemi önceden düşündüğümüz için şu an rahatça araç sayısını kaldırabiliyoruz. 40 km olan hız sınırı 80'e çıktı. Kaliteli yollar sayesinde kazalar çok azaldı. Yolun konforu, kalitesi hız limitini belirler. Standartların yüksek olduğu yollarda sınırı 140 km'ye çıkardık. İhtiyaç olan bir şeyi yerine getirdik. Her gün trafikte hareketlilik artıyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacağını duyurmuştu. Buna göre hız sınırları, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara- Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılmıştı.

Otoyollarda hız sınırını artıran düzenleme dün (1 Temmuz) itibariyle hayata geçirilmişti.