Ulaştırma Bakanlığı yanıtladı: OGS depozitoları ne olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart'ta başlayacağını duyurduğu "otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığı" haberinden sonra gözler ödenen depozitolara çevrildi. Yeni düzenlemeye göre geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Hürriyet’e yaptıkları açıklamada 1,2 milyon OGS kullanıcısının hesaplarıyla ilgili, “Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek” dedi.

HGS nasıl alınır?

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyuran Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; otoyol ve köprü geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından HGS etiketine dönüştürülecek.

HGS 2022 ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; OGS cihazlarının bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceği aktarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu ifade edildi.