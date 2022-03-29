Ulaştırma Bakanlığı 4 gazeteyi hedef gösterdi: Bu müfterilerle mücadele edeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarından sonra bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili eleştirilere yönelik bir açıklama yaptı.

Türk milletinin refahının tetikleyicisi olan yatırımların "yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının yeni olmadığı" savunulan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü örnek olarak gösterildi.

Bakanlığın, 'söz konusu zihniyetin', geride kalan dönemde hayata geçirilen altyapı yatırımlarının doğrudan ya da dolaylı olarak 'her yıl istihdama 1 milyonu aşan katkı sağlamasından' rahatsızlık duyduklarının farkında olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

'Gerçekler ortada, yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa'

"Bugünkü Sözcü, Birgün, Korkusuz, Karar gazetelerinde olduğu gibi muhalefeti vatanına yapılan yatırıma düşmanlık etmek, gazeteciliği şeamet tellallığı zanneden müfterilerden, yatırımcıların ülkemize gelmesini engellemeye çalışmalarından başka bir şey beklenemez. Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik ama unutulmasın ki ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada, yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa. Dev eserlerimizle milletimize sağlayacağımız faydaları engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek."