Ulaştırma Bakanı'ndan KÖİ savunması: 'Biz Anadolu çocuklarıyız, bu iftirayı bize atamazsınız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yatırımlarını savundu. Kamunun kaynaklarının müteahhitlere aktarıldığı eleştirilerine yanıt veren Karaismailoğlu, “Biz Anadolu çocuklarıyız, siz bu iftirayı bize atamazsınız. Biz burada sorumluluk sahibiyiz. 700 bin tane çalışma arkadaşımızın sözcüsüyüm. Bu nerede görülmüş ben elin müteahhidine fazladan para ödeyeceğim. Böyle bir dünya var mı?” diye konuştu.

Karaismailoğlu konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alarak "keşke sorumlulukları üstüne alsa, kendi vazifesi olan işleri yapsa da İstanbul biraz daha nefes alsa" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu şunları söyledi:

'20 yıldaki yatırımların yüzde 20'si Kamu Özel İşbirliği'

"Son 20 yılda bakanlığımızda 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sadece yüzde 20’si yani 37,5 milyar dolarlık kısmında Kamu Özel İşbirliği ile yaptık. 2002 yılında ülke genelinde yetersiz bir ulaşım altyapısı vardı, bunun kısa sürede yapılması gerekiyordu. Mevcut bütçelerimiz de buna yeterli değildi. Bunun için ilave finansman yöntemleri bulmamız gerekiyordu. Kamu Özel İşbirliği de tamamen bundan dolayıdır. Bizim bu kadar kısa sürede 28 bin 700 km bölünmüş yolu ağı çıkartmamız devletin bütçesinden mümkün değildi.

Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 130 bin araç geçiyor. İlk zamanlarda bu projeye tamamen karşıydınız, ‘yapılmasın’ diyordunuz, şimdi millet kullanmaya başlayınca ‘biz yatırıma karşı değiliz maliyetli yaptınız.’ Ben ve bütün bürokrat arkadaşlarım devletimizin bir kuruşunu bir kişiye haksız olarak ödeyemeyiz. Biz Anadolu çocuklarıyız, siz bu iftirayı bize atamazsınız. Biz burada sorumluluk sahibiyiz. 700 bin tane çalışma arkadaşımızın sözcüsüyüm. Bu nerede görülmüş ben elin müteahhidine fazladan para ödeyeceğim. Böyle bir dünya var mı?

'20 yıl önce 8 milyon araç vardı, şimdi 26 milyon araç var'

Yap İşlet Devret projelerinin tamamı kamuya açık, herkese açık projelerdir. Sadece bu projeleri yapabilecek kabiliyetli insanlar gelip teklif verebilirler. 8 milyar doları yatırımcı geldi Türkiye bütçesinden bir kuruş almadan buraya yatırdı. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu’nda yıllık işletme maliyeti 250 milyon dolardır. Kuzey Marmara Otoyolu’nda şu an bin kişi çalışıyor. Biz buna hiçbir katkı sağlamıyoruz. Ve bu proje süresi bitince devlete teslim edilecek. Bundan 20 yıl önce Türkiye’de 8 milyon araç vardı şu anda 26 milyon araç var. Biz bu yatırımları yapmasaydık bu hareketliliği sağlayabilir miydik? Yaptığımız kaliteli, güvenli, konforlu yollar sayesinde yatırımlar arttı, üretimler arttı.

'Keşke İBB Başkanı da kendi vazifesini yapsa...'

Bakanlığımızın bütçesinden İstanbul’da yaptığımız metroların bugünkü maliyeti tam 70 milyar TL’dir. Keşke İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da sorumlulukları üstüne alsa, kendi vazifesi olan işleri yapsa da İstanbul biraz daha nefes alsa. Bu metroların hepsine başlanmıştı. Belediye seçimlerinin ardından 4 yıl geçti, metrolar bırakıldığı gibi yerinde duruyor. Hastanenin yolunu yapmayan bir belediye var. Bizde yapmayalım hastaneye vatandaş ulaşmasın. Şu anda İstanbul’da 270 km metro var. Bu metroların tamamı AK Partili belediyeler zamanında yapılmıştır ve işletmeye açılmıştır. Yapımı devam eden metro çalışmalarını 2023 yılı içinde bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız.

'İstanbul'un yüz yıllık kapasitesini şimdiden oluşturduk'

Dünyanın neresinde Atatürk Havalimanı gibi şehrin nüfus yoğunluğunun olduğu merkezde bir havalimanı vardır? Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 75 milyon metrekarelik ne ağacın, ne yaşamın olduğu bir alana devletten bir kuruş çıkmadan 10 milyar Euro’luk bir yatırım yaptırıyorsunuz ve işletme sırasında 26 milyar Euro gelir sağlıyorsunuz. Dünyada böyle bir iş var mı? İstanbul’un yüz yıllık kapasitesini şimdiden oluşturduk.

Yüzde 65 demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Bugüne kadar büyük bir çalışma yaptık ve 28 bin 700 km bölünmüş yola sahip olduk. Bundan sonrada demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Şu anda bile 4 bin 500 km demiryolu ağının inşaatları devam ediyor.”