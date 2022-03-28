Ulaştırma Bakanı açıkladı: 45 bin araç geçiş garantisi verilmişti, dün 6 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine’nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü’nden dün 6 bin araç geçtiğini açıkladı.

39 bin araçlık fark için Hazine, her araç başına yaklaşık 17,7 avro üzerinden şirkete bir günde toplamda yaklaşık 690 bin euro (11,1 milyon TL) ödeme yapacak.

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan projeyi, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi' hayata geçirmişti. Projenin, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 101 kilometre uzunluğu bulunuyor.

Projede Hazine’nin şirketlere verdiği geçiş garantisi toplamda 6 milyar avroyu buluyor.