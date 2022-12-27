Ulaşım zammına ilk tepki: Geri alınsın!

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü ulaşıma gelen yüzde 29,1'lik zamma ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada ulaşım zammının geri alınması talep edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

ULAŞIM ZAMMI GERİ ALINSIN

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere zam yapıldı.

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye, öğrenci bileti 3.74 TL'den 4.83 TL'ye yükseltildi. Taksilerin 28 lira olan indi-bindi ücreti ise 40 liraya çıktı.

Böylece ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı.

Yeni yıl gelmeden omuzlarımıza bir yük daha bindirmiş oldular. Her gün "Sıradaki zam ne olacak?" kaygısıyla yaşamayı hak etmiyoruz.

Bizi bu dert ve tasayla yaşamaya mahkum edenler; kârlarından, konforlarından hiçbir şey kaybetmiyorlar.

Patron sınıfı ve onların iktidarlarından dilenmiyoruz. Hakkımız olanı istiyor ve haykırıyoruz:

Emekçilere yük olmayı bırakın. Ulaşıma yaptığınız zammı geri alın!