Ulaş Bardakçı katledilişinin 50. yılında anılıyor

Bundan tam 50 yıl önce, 19 Şubat 1972'de THKP-C liderlerinden Ulaş Bardakçı, Arnavutköy'de bir evde sabah saat 07.00 sularında bir polis operasyonuyla katledildi.

1947 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğan Ulaş, üniversite yıllarında ODTÜ'nün devrimci önderlerinden olacaktı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Komer'in makam aracını yakan isimlerendi.

Daha sonrasında THKP-C'nin kuruluşuna katılan Bardakçı, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom'un kaçırılması eyleminde yer almıştı.

Bu eylem sonrası tutuklanan Ulaş, Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ve Cihan Alptekin'le birlikte Maltepe Cezaevi'nden tünel kazarak kaçacaktı.

Cezaevinden firar ettikten sonra devrimci faaliyetlerini sürdüren Ulaş, 19 Şubat 1972'de düzenlenen polis operasyonunda çıkan çatışmada katledildi.

Bardakçı, katledilişinin 50. yılında saygıyla anılıyor.