Ukrayna'ya siber saldırı

Ukrayna'da Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve iki bankanın web sitelerine siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna hükümetinin, Oschadbank ve PrivatBank adlı bankaların sitelerine erişeme de sıkıntı yaşandığı bildirilirken Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde de sorunlar yaşandığı duyuruldu.

Savunma bakanlığına siber saldırı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ana sayfasında internet sitesinin "bakımda olduğu" mesajı paylaşılırken, Twitter'daki bakanlık mesajında ise "web sitesinin görünüşe göre bir siber saldırı altında olduğu ve erişime tekrar açmak için çalışıldığı" şeklinde konuşuldu.

Saldırıyı doğrulayan Oshadbank bankası, siber saldırının bankacılık sistemlerinin yavaşlamasına neden olduğunu açıkladı.

Siber saldırıya uğrayan ikinci banka olan Privatbank'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Stratejik İletişim Merkezi, banka kullanıcılarının da ödemelerde ve banka uygulamasının kullanımında sorunlar yaşandığını ifade etti.

Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bir detay paylaşılmazken, bu tür açıklamalarda daha önce Rusya'yı tasvir etmek için kullanılmış "saldırgan" kelimesinin kullanılması Rusya'nın işaret edilmesi olarak yorumlandı.

Yapılan açıklamada, "Saldırganın büyük çaplı planlarının işlememesinden dolayı küçük kirli hilelere başvurduğu ihtimaller arasında" ifadeleri kullanıldı.