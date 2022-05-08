Ukrayna'nın Lugansk Valisi: Bombalanan okulda 60 kişi ölmüş olabilir

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Lugansk'ta bir okulun Rusya ordusu tarafından hedef alındığı ve 60'a yakın sivilin enkaz altında kaldığı iddia edildi. Ukrayna'nın Lugansk Valisi Sergey Gayday şu ana kadar yalnızca 2 cesede ulaşabildiklerini ve 30 sivilin tahliye edildiğini söylerken, enkaz altında kalan 60 kişinin muhtemelen yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Azovstal'da sivil kalmadı

Öte yandan Mariupol'de bulunan Azovstal tesisinden tüm sivillerin çıkarılmasının ardından konuşan neo-Nazi Azov birliklerinin komutanlarından Svatoslav Palamar "Rus işgalcilerinin saldırılarını püskürtmek için hayatta kaldığımız sürece mücadele edeceğiz" dedi.

Tesiste yaklaşık 2 bin Ukraynalı askerin ve neo-Nazi Azov Taburu üyesinin kuşatma altında kaldığı aktarılıyor.

Rusya: Odessa'da bir savaş gemisini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Odesa yakınlarında Ukrayna'ya ait bir savaş gemisinin füzelerle imha edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında ayrıca Yılan Adası'nda 2 Su-24 savaş uçağı ile 1 savaş helikopterinin düşürüldüğü de belirtildi.