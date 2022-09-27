Ukrayna'nın doğusunda Rusya'ya katılım referandumları sona erdi: 'Destek yüzde 90'ın üzerinde'

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya katılım referandumları için oy verme işlemleri saat 16.00’da sona erdi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ise sandıkların güvenlikle ilgili duruma göre 20.00’ye kadar açık kalacağı bildirildi. DHC Seçim Komitesi’nin sandıkların kapanmasına ilişkin kararı yerel seçim komisyonlarına bıraktığı belirtildi.

Rusya'nın denetiminde bulunan Herson bölgesinin seçim komisyonu, sandıkların yüzde 12’sinin açıldığını ve şimdiye dek sayılan oylara göre seçmenlerin yüzde 97,47’sinin oylarını Rusya’ya katılmaktan yana kullandıklarını açıkladı.

Sandıktan 'evet' çıkıyor

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Herson, Zaporojye, Lugansk ve Donetsk'te düzenlenen her dört referandumda da halka Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusu yöneltildi.

LHC Seçim Komitesi Başkanı Elena Kravçenko, sandıkların kapanması ardından oyların yüzde 14,07’sinin sayıldığını, buna göre seçmenlerin yüzde 97,79’unun oylarını Rusya’nın bünyesine girmekten yana kullandıklarını söyledi. Kravçenko, cumhuriyette referanduma katılım oranınınsa yüzde 92,6 olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra büyük bir kısmı Rusya ordusunun denetiminde bulunan Zaporijya bölgesinde gerçekleştirilen referandumun kesinleşmemiş sonuçlarınınsa yarın akşam duyurulması bekleniyor. Zaporijya'da oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Yevgeniy Balitskiy, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamasında, ilk sonuçların yarın akşam 20.00-21.00 saatlerinde ilan edileceğini kaydetti.

LHC, DHC, Herson ve Zaporojye’nin yerel seçim komisyonu yetkililerine göre her dört bölgede de gerçekleştirilen referandumların ardından oy sayım işlemlerine geçildi ve oyların yüzde 12 ila 20’si sayılmış durumda.

Katılma kararı 4 Ekim'de gerçekleşebilir

Kesinleşmemiş sonuçlara göre DHC’de seçmenlerin yüzde 98,05’i oylarını Rusya’dan bağlanmaktan yana kullanırken, LHC’de vatandaşların 97,7’si, Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusuna ‘evet’ yanıtını verdi. Bu oran Herson bölgesinde yüzde 97,4 ve Zaporijya'daysa yüzde 98 oldu.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, referandumların kesinleşmiş sonuçlarına göre seçmenlerin çoğunun oylarını Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandıklarının belirlenmesi halinde; DHC, LHC, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya katılması konusunu 4 Ekim’deki bir oturumda değerlendirebileceklerini kaydetti.