Ukrayna'nın birçok bölgesine dönük füze saldırısı gerçekleşti

Ukrayna medyası, Kiev'de dört patlamanın duyulduğunu bildirdi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliiy Klitçko patlamaları doğruladı.

Öte yandan kentin farklı noktalarında dumanların yükseldiği görüldü. Ukrayna İçişleri Bakanı'nın danışmanı Rostislav Smirnov, yaptığı açıklamada Şevçenkivskii bölgesine düzenlenen füze saldırısında sekiz kişinin yaşamını yitirdiği ve 24 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ysa Kiev'deki patlamalardan kısa süre sonra Lvov ve Ternopol'ün bazı bölgelerine füze saldırıları gerçekleştiğini aktardı.

Ek olarak Dinyeper, Ternopol, Hmelnitskiy ve Jitomir'de de patlamalar bildirildi.