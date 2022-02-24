Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vaysl Bodnar, askeri harekat sonrası yaptığı açıklamada, "Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna tarafından da sivil kayıplar olduğu bilgisi alıyoruz" iddiasında bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Bodnar Rusya ile savaş halinde olduklarını söyleyerek, "Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Söz konusu saldırganlığı önlemeye çağırıyoruz. Bugün Ukrayna sizin güvenliğinizi koruyor" dedi.

Türkiye'den de destek beklediklerini kaydeden Bodnar, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul Boğaz’ının kapatılmasıyla ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik" diye konuştu.

Bodnar, "Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Rus işadamlarının hisselerine el konulmasını ve buradan para kazanılmamasının sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.