Ukraynalı müzakereci: Cephede ilerleme kaydedersek Ağustos'ta masaya oturabiliriz

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı sonlandırmak amacıyla başlatılan müzakerelerin sonuncusu geçtiğimiz aylarda İstanbul'da düzenlenmiş ancak devamı gelmemişti. Rusya müzakerelerin sonlanmasının nedeninin Ukrayna'nın yeni oturum kararlaştırmaya yanaşmaması olduğunu belirtirken, Ukrayna müzakerelerin devamına ilişkin ilk defa "tarih" verdi.

Ukrayna heyeti başkanı David Arakhamia, Amerika'nın Sesi'ne verdiği demeçte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin belirli alanlarda başarılı karşı saldırılar gerçekleştirmesi durumunda Ağustos sonunda Rusya ile güçlendirilmiş konumundan müzakerelere devam edebileceklerini söyledi.

Arakhamia, “Açık kaynaklarda gördükleri gibi planlarımızı Ruslarla paylaşmak istemiyoruz ama belli alanlarda karşı taarruza geçeceğimizi düşünüyorum” dedi.

'Rusya tamamen çekilirse asgari bir anlaşma olabilir'

Arakhamia ayrıca Ukrayna Ordusu'nun Rus birliklerini Ukrayna topraklarından uzaklaştırması veya Rus birliklerinin 24 Şubat'tan önceki mevzilerine çekilmesi durumunda Rusya ile asgari bir anlaşma düşünebileceklerini ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan müzakerelere atıfla Arakhamia, “İstanbul'daki önerilene benzer bir siyasi anlaşmayı düşünebiliriz. Örneğin Kırım meselesine birkaç yıl değinmeyecektik. Bunu askeri olarak değil diplomatik olarak yapabilirdik” dedi.