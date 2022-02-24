Ukraynalı gazeteci Yulia Vityazeva'dan harekat değerlendirmesi

Rusya'nın başlattığı operasyon sonrasında tüm dünyanın dikkati Ukrayna’daki gelişmelere çevrildi. News Front yayının Ukrayna muhabiri Yulia Vityazeva bölgedeki gelişmeleri ve yaşananlara dair gözlemlerini soL’a anlattı.

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“Ebeveynlerim ve ninem şu anda Odessa’da bulunuyor. Her şeyin sakin olduğunu söylüyorlar. Birileri şehirden gidiyor, birileri marketlere alışverişe gidiyor, tabii çocukları okullara götürmemeye çalışıyorlar. Evet, kentte askeri araçlar var; evet, kentteki asker sayısı oldukça fazla. Şimdilik bu askerler Ukraynalı.

Patlama sesleri geliyor ama bu sesler şehir dışından, askeri birliklerin bulunduğu yerden geliyor. Bu birlikler, tabiri caizse silahsızlandırılıyorlar (demilitarisation) çünkü orada çok sayıda mühimmat ve askeri ekipman var. Altını çizmeliyim ki sivillere tehdit olan hiçbir şey yok burada. Bu birçok defa dile getirildi. Dnepropetrovsk valisi bile hiçbir sivil altyapının zarar görmediğini belirtti. Üstelik bu valiye Rusya sempatizanı yakıştırması yapmak da doğru olmaz.

‘Batı ve Ukrayna medyasının çizdiği tablo gerçek dışı’

Yani askeri tesislere nokta atışı saldırılar yapılıyor. Ukraynalı askerlere silah bırakıp gitme teklif ediliyor. Teslim olmaları istenmiyor, silahsızlanmaları isteniyor. Bu yüzden Ukrayna medyasının ve Batı medyasının kopardığı yaygaranın gerçekle hiçbir alakası yok. Kiev mesela, bir video yayımlandı. Şehri terk eden araçlar, şehirde hiçbir şekilde ne çatışma ne patlama sesleri var. İnsanlar sakince şehri terk ediyorlar, bazıları kentte kalıyor. Batı ve Ukrayna medyasının çizdiği tablo gerçek dışı.

Bu bence barışa zorlama operasyonudur. 8 yıldır fikir değiştirmeleri ve Donbass’a ilişkin askeri operasyonun sonlanması, mutabakat masasına oturmak ve verilen sözlerin yerine getirilmesi için çok uğraşılsa da Ukrayna buna kayıtsız kaldı. Son hafta boyunca Donbass’ta artan saldırıları okumuş ve görmüşsünüzdür. İş o noktaya vardı ki sivilleri tahliye etmek gerekti. Çünkü siviller için Donbass’ta kalmak büyük tehlike oldu.

‘Ukrayna’nın elindeki tüm silahlar yok ediliyor’

Bu yüzden resmi kaynaklardan elde ettiğimiz verilere göre Ukrayna barışa zorlanıyor. Elindeki tüm silahlar bunun için yok ediliyor. Ukrayna’ya son iki ayda ne kadar çok silahın yığıldığını biliyorsunuz. Her gün ABD, AB ve Kanada’dan uçaklar geliyordu. Tonlarca mühimmat yığıldı. Örneğin Ukrayna yönetiminin çok sevdiği Jawelin’ler, Stinger’lar....

İleride ne olacağını ben bilmiyorum. Ukrayna’nın silahsızlandırılması operasyonu, sanırım 3-4 saatte biter. Bu operasyondan sonra her şey belli olur. Her şey Ukraynalıların yaptıklarına bağlı olacak. Ukraynalıların çoğu, en azından yazılanlardan anlaşılacağı üzere, Ukrayna’nın sabık iktidarını devirmek için inisiyatifi ellerine almak istiyorlar. Savaşı sonlandırmak istiyorlar. Ukrayna’da iç savaş sürüyordu. 2014 olaylarından beri öyle. Ukraynalılar ne yazık ki bu duruma karşı başkaldırı örgütleyemediler. Artık bu şansa sahipler. Bu fırsatı kullanırlar mı, bunu Ukraynalılara sormak lazım. Rusya’nın ne yapacağına dair fikrimiz ise bu akşama doğru netleşir.

‘Rusya’yla kimse savaşmayacak’

Rusya’yla kimse savaşmayacak, bu aşikardır. Evet bu olaylar üstüne Ukrayna’ya askeri yığınak yaparlar, üslerini genişletirler, askeri sanayiyi şişirirler. Biliyoruz ki silah en kârlı ticaret başlığıdır. Savunma harcamaları artacak. NATO ülkeleri artık savunmaya yüzde 2 değil de daha fazlasını harcayacak. Kimse savaşmayacak, evet sert yaptırımlar olacak ama biz onlara hazırız. Doların durumu ya da borsadaki durumlar ne olursa olsun insan hayatı daha değerlidir. Bu sizin vatandaşlarınızın hayatıysa. Hatırlatmam lazım ki Donbass’ta Ruslar yaşıyor. Onlar Rusya Federasyonu vatandaşıdır."