Ukrayna'dan telefon şakacılarına itiraf: Kırım ve Belgorod'daki saldırıları biz gerçekleştirdik

'Vovan ve Leksus' takma adlı Rus telefon şakacıları Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, bu kez Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yı hedef aldı.

Kendilerini ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul olarak tanıtan şakacılar, Kuleba'ya bir dizi soru yöneltti. Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Kuleba, "Kırım acil bir operasyonel hedef değil. Fakat bana Kırım'da veya Belgorod'da bir şeyleri kimin havaya uçurduğunu sorarsanız, özel olarak size şunu söylerim, evet, biziz" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Kuleba, Kiev'in "başta ABD ve İngiltere olmak üzere ortaklarla yakın iş birliği içinde" ülkenin güneyinde bir karşı saldırı hazırladığını itiraf etti.

Komedyenler daha önce ABD ve Avrupalı çok sayıda üst düzey yetkili ve siyasetçiyle görüşme yapmıştı.