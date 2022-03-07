Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 204 kişi ile tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 841 olduğunu açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı açıklandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 204 kişi ile tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 841 olduğunu açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: