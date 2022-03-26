Ukrayna'dan 'Şoygu' iddiası: Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ilk gününden itibaren birçok defa Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilişkin Ukrayna cephesinden ilginç bir iddia geldi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna’daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şu an ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şu an Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.

Yaklaşık 10 gündür görünmediği ve kameralar karşısına geçmediği belirtilen Şoygu, son olarak 24 Mart'ta Putin’in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı.