Ukrayna'dan FIFA'ya başvuru: İran'ın Dünya Kupası’ndan ihraç edilmesini öneriyoruz

Ukrayna Futbol Federasyonu, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdiği iddiasıyla İran'ın 20 Kasım'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan men edilmesi için FIFA’ya başvurdu.

Cumhuriyet'in haberine göre; Ukrayna, İran'ı "Ukrayna’nın işgaline yardımcı olmak için Rusya’ya silah tedarik etmek" ve FIFA’nın insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konulu tüzüğünün 3. ve 4. maddelerini ihlal etmekle suçladı.

Ukrayna Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İran’daki insan hakları ihlallerinin FIFA tüzüğünün ilke ve normlarını ihlal edebilecek sistematik tezahüratları hakkındaki medya bilgileri dikkate alınmalı. İran’a yaptırım uygulanmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin 22.31 sayılı kararını ve İran’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yardım ettiğini göz önünde bulundurarak, İran Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’ndan ihraç etmesini öneriyoruz.”