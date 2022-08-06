Ukrayna’dan dün hareket eden üç gemiden 2’ncisi de İstanbul’a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan dün demir alan mısır yüklü ‘Rojen’ gemisi İstanbul açıklarına ulaştı. Gemi burada BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından yapılan denetimden geçtikten sonra yoluna devam edecek.

Malta bandıralı ‘Rojen’ 13 bin ton mısır taşıyor. Gemi İngiltere yolcusu.

Öte yandan, 12 ton mısır taşıyan Türkiye bandıralı "Polarnet" isimli geminin de önümüzdeki saatlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Polarnet ise denetimin ardından Karasu'ya gidecek.

Gemilerden ilki olan Navi Star öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaştı. İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navi Star isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etmişti.